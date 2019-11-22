«И такое бывало»: внук Пугачёвой вспомнил, как побрился налысо в 13 лет

28-летний Никита Пресняков в недавнем интервью рассказал о том, почему он решил вернуться на родину. На протяжении нескольких лет юноша жил в Соединенных Штатах. Свое образование после школы внук Аллы Борисовны получал за рубежом. Как выяснилось, молодой человек отказывался от карманных денег, довольствуясь тем, что родителя оплачивают его учебу. Будучи студентом и живя в Америке, он подрабатывал в барах, игнорируя репутацию представителя «золотой молодежи». По словам Никиты, перебраться в Москву ему пришлось из-за личных обстоятельств. Спустя некоторое время, сын Кристины Орбакайте стал вокалистом группы Multiverse и обзавелся собственной семьей. В июле 2017 года Пресняков-младший женился на модели Алене Красновой.

На днях разбирая домашний архив внук Аллы Борисовны обнаружил любопытное фото времен своей юности. В кадре Никита запечатлен с машинкой в руках в момент стрижки. По словам музыканта, в свои тринадцать лет он решил поэкспериментировать с имиджем, побрившись налысо.

«И такое бывало… 13 лет!!» — отметил сын Кристины Орбакайте.

Еще будучи подростком, Никита проявлял интерес к кино, больше всего мальчика увлекал процесс съемки и монтажа. Свою первую видеокамеру внук Примадонны получил от бабушки. По словам Кристины, она просила маму не баловать детей. Однако Пресняков был очень рад этому подарку.