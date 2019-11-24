Отпад: Барановская в зеркальном платье вызвала всеобщее восхищение

34-летняя Юлия Барановская удостоилась комплимента от поклонников, появившись на вручении национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Среди звездных гостей церемонии также были замечены Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Вера Брежнева, Владимир Пресняков-младший, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Анна Калашникова, Лайма Вайкуле, МакSим и многие другие.

Однако верные почитатели экс-возлюбленной Андрея Аршавина не сомневаются в том, что все взгляды присутствующих на светском мероприятии были прикованы к многодетной телеведущей. Знаменитость охотно позировала перед объективами фотокамер. Девушка блистала на красной дорожке в облегающем зеркальном платье, которое выгодно подчеркивало идеальную фигуру Юлии.

«Было супер! Спасибо всем… Мы с моим платьем собрали много комплиментов», — добавила Барановская.

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале дополнила образ «золотыми» туфлями-лодочками, отказавшись от аксессуаров и драгоценностей. Длинные локоны Юлия уложила в замысловатую прическу, кокетливо выпустив несколько вьющихся локонов.

«Идеальная женщина!!», «Юлия, вам не было равных», «Отпад, какая роскошь быть рядом с такой красавицей», «Всегда элегантная и эффектная!! Просто королева», «Всех затмили в этот вечер, восхитительная», «Божественная», — обратились к знаменитости ее верные почитатели.

Напомним, что Юлия Барановская одна воспитывает троих детей: тринадцатилетнего сына Артема, одиннадцатилетнюю дочку Яну и семилетнего Арсения.