Певица МакSим показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Темная полоса в жизни МакSим закончилась — певица восстановилась после тяжелых травм, полученных после аварии, и вернулась на сцену. А теперь, похоже, нашла и свое женское счастье.

О личной жизни звезда предпочитает публично не говорить. Так произошло и на недавнем ток-шоу «Мой герой» Татьяны Устиновой, куда пришла артистка. Но многие заметили на ее безымянном пальце дорогое помолвочное кольцо. Поклонники предполагают, что это неспроста, это знак скорой свадьбы. Правда, кто жених — неизвестно.

Напомним, МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, у бывших супругов есть дочь Александра.

Вторую дочь Марию певица родила от бизнесмена Антона Петрова, с которым у нее был роман.

Еще у звезды были отношения с актером Денисом Никифоровым, но пара рассталась спустя год. «Мы оба очень вспыльчивые. Мы все время доказывали друг другу, кто здесь главный. Конечно, можно было попробовать спасти отношения, но чем бы это закончилось? Я думаю, закончилось бы безотцовщиной», — приводит слова звезды сериалов «СтарХит».

Как думаете, певица действительно собралась замуж?