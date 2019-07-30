НОВОСТИ

Певица МакSим показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Поклонники предполагают, что звезда готовится к свадьбе.

Певица МакSим показала помолвочное кольцо с бриллиантом
МакSим/instagram.com/p/BzLD68ElQCv/

Темная полоса в жизни МакSим закончилась — певица восстановилась после тяжелых травм, полученных после аварии, и вернулась на сцену. А теперь, похоже, нашла и свое женское счастье.
О личной жизни звезда предпочитает публично не говорить. Так произошло и на недавнем ток-шоу «Мой герой» Татьяны Устиновой, куда пришла артистка. Но многие заметили на ее безымянном пальце дорогое помолвочное кольцо. Поклонники предполагают, что это неспроста, это знак скорой свадьбы. Правда, кто жених — неизвестно.

Кольцо на безымянном пальце МакSим/ Кадр из программы на ТВЦ

Напомним, МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, у бывших супругов есть дочь Александра.

Вторую дочь Марию певица родила от бизнесмена Антона Петрова, с которым у нее был роман.
Еще у звезды были отношения с актером Денисом Никифоровым, но пара рассталась спустя год. «Мы оба очень вспыльчивые. Мы все время доказывали друг другу, кто здесь главный. Конечно, можно было попробовать спасти отношения, но чем бы это закончилось? Я думаю, закончилось бы безотцовщиной», — приводит слова звезды сериалов «СтарХит».

Как думаете, певица действительно собралась замуж?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис НикифоровМакSимТатьяна устинова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Певица МакSим показала помолвочное кольцо с бриллиантом
Интересно?
Поделись с друзьями: