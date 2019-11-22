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От измены до развода: Брежнева отреагировала на новые слухи о Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» уже не раз говорила о взаимоотношениях с 56-летним мужем.

От измены до развода: Брежнева отреагировала на новые слухи о Меладзе
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

37-летняя Вера Брежнева не оставила без внимания свежие слухи о Константине Меладзе. Экс-солистка группы «ВИА Гра» ответила на комментарий в «Инстаграм», касающийся ее разлада с музыкальным продюсером и возможного развода. Еще в интервью Вячеславу Манучарову певица рассказывала о том, что она не хочет делать достоянием общественности личные аспекты жизни. Именно по этой причине артистка так редко публикует в Instagram свежие фото с музыкальным продюсером Константином Меладзе и девятилетней дочкой Сарой. Кроме того, Вера устала от вопросов, связанных с прибавлением в семействе. Артистке то и дело приписывают очередную беременность. По словам помощницы певицы, Анастасии Драпенко, они вряд ли стали бы скрывать это радостное известие от окружающих, если бы возлюбленная Константина Меладзе действительно находилась в интересном положении.

Еще в октябре знаменитость комментировала новость о том, что муж якобы изменяет ей с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. В прессе писали, что Меладзе заподозрили в романе с 31-летней украинской исполнительницей. Сама Вера лишь посмеялась над предположением о том, что муж уже давно охладел к ней чувствами и их союз можно сравнить с гостевым браком.

«Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?!» — не без иронии отметила Брежнева.

А на днях певица отреагировала на слухи о разводе с Константином Меладзе: «Вас это так волнует?» — задалась вопросом Вера. В недавнем интервью артистка утверждала, что доверяет мужу во всех мелочах, даже там, где речь заходит о моде и красоте. Певица не пренебрегает советами мужа, прислушиваясь к его мнению.

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От измены до развода: Брежнева отреагировала на новые слухи о Меладзе
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