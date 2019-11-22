«Образ получился царским»: Лобода в «золотом» платье-бюстье выглядела «дорого»

Светлана Лобода удостоилась похвалы бьюти-блогера Лилианы Мамотиной после детального разбора звездного образа. В интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды заверила, что ей не удалось найти изъян в наряде экс-солистка группы «ВИА Гра». Кроме того, Лилиана отметила, что в «золотом» платье-бюстье с разрезом до середины бедра украинская исполнительница выглядела не только «дорого», но и изысканно.

По словам бьюти-блогера, Светлана в свои 37 лет обладает неповторимым стилем — она принадлежит к той плеяде звезд российской эстрады, которая действительно заслуживает всевозможных оваций и комплиментов. Мамотина советует ровесницам певицы обратить внимание на ее стиль и внешность. Эксперт в сфере моды, призналась, что ей очень нравятся сценические наряды Лободы и ее выходы на ковровую дорожку.

«Это платье вызовет восторг у многих женщин. Оно изящное, таких достойны «дорогие» женщины, но при этом оно невероятно сексуальное. Умение сочетать изысканность и сексуальность и является визитной карточкой Лободы. Ее действительно можно сравнить с Клеопатрой! Почему бы и нет?! Образ подучился действительно царским, достойный правительницы Египта», — добавила Лилиана.

Напомним, что певица воспитывает двоих дочерей: восьмилетнюю Евангелину, ее отцом стал хореограф и танцовщик Андрей Царь. В марте 2018 года Светлана обзавелась крошкой Тильдой. Лобода до сих пор скрывает, от кого родила малышку.