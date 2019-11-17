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Лорак объяснила свое редкое появление на людях с 26-летним возлюбленным

Украинская исполнительница не стала скрывать: Егор Глеб не считает себя публичным человеком.

Лорак объяснила свое редкое появление на людях с 26-летним возлюбленным
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

Ани Лорак строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В недавнем интервью знаменитость призналась, что ей очень повезло с избранником. Несмотря на значительную разницу в возрасте, молодой человек сумел завоевать доверие украинской исполнительницы, кроме того, он прекрасно ладит с ее восьмилетней дочкой Софией.

Говоря о новом возлюбленном, 41-летняя певица призналась, что они с Егором во много похожи. При том, что Ани не может назвать своего избранника публичным человеком. По словам артистки, ее мужчина не подпускает к себе случайных людей, по натуре он очень закрытый. Именно поэтому молодой человек избегает светских раутов и вечеринок.

«Старается особенно нигде со мной не появляться», — отметила Ани в интервью «ОК!», объяснив свое редкое появление на публике с 26-летним возлюбленным.

По словам певицы, им с Егором всегда есть о чем поговорить. В какие-то моменты влюбленные просто слушают хорошую музыку, отвлекаясь от забот и обязательств. Лорак не скрывает: им важно быть вместе не «на картинках», а по-настоящему. При этом украинская исполнительница уточнила, что в ее жизни произошла перезагрузка. Теперь рядом с ней есть мужчина, который готов пожертвовать своим временем: Ани отметила, что возлюбленный может каждый день напоминать ей о том, что она «королева, красавица» и просто уникальная женщина.

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Лорак объяснила свое редкое появление на людях с 26-летним возлюбленным
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