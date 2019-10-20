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«Слишком мило»: Решетова отреагировала на встречу сына с дочерью Тимати

Накануне Алиса Юнусова вместе с бабушкой навестила младшего брата.

«Слишком мило»: Решетова отреагировала на встречу сына с дочерью Тимати
Анастасия Решетова Фото: globallookpress.com

Недавно 23-летняя Анастасия Решетова подарила Тимати наследника – она родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Для модели этот ребенок стал первым. У рэп-исполнителя уже есть наследница от предыдущих отношений. Дочь Алису ему родила экс-возлюбленная Алена Шишкова. Девочке уже пять лет.

Накануне Алиса познакомилась с новорожденным братиком. Короткий ролик появился в блоге мамы Тимати Симоны Юнусовой. Этот момент стал важным для всех членов семьи, особенно переживала Анастасия Решетова. Однако все прошло хорошо. Судя по кадрам и постоянной улыбке Алисы, она полюбила младшего брата с первого взгляда.

На это событие в своем блоге отреагировала и сама Решетова. Она опубликовала в режиме stories пост мамы Тимати и подписала: «Это было слишком мило».

Решетова о дочери Тимати. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Напомним, роды дались модели нелегко – они длились более 15 часов. Но Анастасия быстро набралась сил. Находясь в больнице, Решетова успевает не только ухаживать за первенцем, но и следить за работой своего салона красоты. 

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«Слишком мило»: Решетова отреагировала на встречу сына с дочерью Тимати
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