«Слишком мило»: Решетова отреагировала на встречу сына с дочерью Тимати

Недавно 23-летняя Анастасия Решетова подарила Тимати наследника – она родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Для модели этот ребенок стал первым. У рэп-исполнителя уже есть наследница от предыдущих отношений. Дочь Алису ему родила экс-возлюбленная Алена Шишкова. Девочке уже пять лет.

Накануне Алиса познакомилась с новорожденным братиком. Короткий ролик появился в блоге мамы Тимати Симоны Юнусовой. Этот момент стал важным для всех членов семьи, особенно переживала Анастасия Решетова. Однако все прошло хорошо. Судя по кадрам и постоянной улыбке Алисы, она полюбила младшего брата с первого взгляда.

На это событие в своем блоге отреагировала и сама Решетова. Она опубликовала в режиме stories пост мамы Тимати и подписала: «Это было слишком мило».

Напомним, роды дались модели нелегко – они длились более 15 часов. Но Анастасия быстро набралась сил. Находясь в больнице, Решетова успевает не только ухаживать за первенцем, но и следить за работой своего салона красоты.