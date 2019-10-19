Решетова в декрете не стала отказываться от работы

23-летняя модель, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова на днях стала мамой. Она подарила рэп-исполнителю мальчика, которого назвали Ратмиром. Говоря о родах, Решетова отметила, что они дались ей нелегко – длились больше 15 часов.

Однако Анастасии хватило несколько суток, чтобы набраться сил. Решетова уже продемонстрировала свою фигуру после родов и рассказала о буднях молодой мамы. Находясь в столичной клинике, возлюбленная Тимати успевает не только ухаживать за малышом, но и заниматься работой своего салона красоты, который открыла пару лет назад. В блоге она разместила объявление о поиске моделей для определенных процедур.

Напомним, для Решетовой этот ребенок первый. У Тимати же есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой. Наследнице артиста уже пять лет. Девочка с радостью восприняла известие о том, что у нее родился брат.