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Решетова отреагировала на поздравление Шишковой с рождением ребенка

Она поблагодарила бывшую подругу Тимати за теплые слова.

Решетова отреагировала на поздравление Шишковой с рождением ребенка
Решетова отреагировала на поздравление Шишковой/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Решетова, которая несколько дней назад подарила сына Ратмира своему возлюбленному рэперу Тимати, отреагировала на поздравление со стороны бывшей девушки музыканта модели Алены Шишковой.

Алена Шишкова с дочкой. Фото
Шишкова поздравила семью Тимати с прибавлением в семействе/https://www.instagram.com/missalena.92/

Экс-возлюбленная певца не прошла мимо радостного события в его жизни. Она заявила, что дочь Алиса сообщила ей о рождении у нее братика. Как отметила Шишкова, многие пользователи буквально атаковали ее. Всем было интересно, что она думает по этому поводу. Многие пользователи почему-то были уверены, что она не рада за бывшего возлюбленного.

«Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — заявила довольная Алена Шишкова, которая, надо сказать, в прекрасных отношениях, как с рэпером, так и со всей его семьей.

«Спасибо, Алена», — оставила краткий комментарий Анастасия Решетова, которая сейчас восстанавливается после родов и ждет выписки домой.

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Тэги:

Алена ШишковаАнастасия РешетоваТимати
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Решетова отреагировала на поздравление Шишковой с рождением ребенка
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