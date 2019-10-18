Решетова отреагировала на поздравление Шишковой с рождением ребенка

Модель Анастасия Решетова, которая несколько дней назад подарила сына Ратмира своему возлюбленному рэперу Тимати, отреагировала на поздравление со стороны бывшей девушки музыканта модели Алены Шишковой.

Экс-возлюбленная певца не прошла мимо радостного события в его жизни. Она заявила, что дочь Алиса сообщила ей о рождении у нее братика. Как отметила Шишкова, многие пользователи буквально атаковали ее. Всем было интересно, что она думает по этому поводу. Многие пользователи почему-то были уверены, что она не рада за бывшего возлюбленного.

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«Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — заявила довольная Алена Шишкова, которая, надо сказать, в прекрасных отношениях, как с рэпером, так и со всей его семьей.

«Спасибо, Алена», — оставила краткий комментарий Анастасия Решетова, которая сейчас восстанавливается после родов и ждет выписки домой.