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«Он такой хороший!»: дочь Тимати познакомили с новорожденным братом

Алиса очень растрогалась при виде крошки-Ратмира.

«Он такой хороший!»: дочь Тимати познакомили с новорожденным братом
Тимати. Фото Global look press

5-летнюю Алису, дочь Тимати и Алены Шишковой, познакомили с младшим братиком Ратмиром. Девочке уже показывали новорожденного, но только по видеосвязи. На сей раз общение было личным. Радостным событием в своем блоге поделилась мать музыканта Симона Юнусова.

На опубликованном видео девочка осторожно, почти на цыпочках, подошла к новорожденному братику.

«Маленький», — ласково говорит Алиса, глядя на него на довольно приличном расстоянии.

«Нравится тебе?», — спросила внучку Симона.

«Да. Я такая же маленькая была?», — задала вопрос девочка.

Тимати предложил наследнице погладить своего брата, но она никак не могла решиться, боясь разбудить малыша. Тогда рэпер показал пример и первым нежно прикоснулся к головке ребенка. Осмелевшая Алиса последовала примеру отца, буквально тая от нежности к мальчику.

«Он такой хороший, ой…», — сказала девчушка. Видно, что еще немного и у Алисы могут побежать слезы умиления.

Напомним, Анастасия Решетова родила наследника известному рэперу 16 октября в одной из московских клиник. Пара отказалась от поездки за границу, доверившись нашим врачам. Правда палату для Решетовой выбрали вип-уровня с особенным уходом и диетическим меню. Модель планирует быстро вернуть свою дородовую форму.

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«Он такой хороший!»: дочь Тимати познакомили с новорожденным братом
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