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Решетова показала трогательную заботу Тимати о новорожденном сыне

Наследник знаменитого рэпера появился на свет 16 октября.

Решетова показала трогательную заботу Тимати о новорожденном сыне
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3g2Z6thm46/

Недавно ставшая мамой модель Анастасия Решетова показала подписчикам момент трогательной заботы Тимати о новорожденном сыне Ратмире. На опубликованном снимке внимательный отец нежно держит малыша на руках и с трепетом заглядывает малышу в лицо, проверяя, все ли с ним в порядке. Сам мальчик же прикрывает маленькой ладошкой глазки, как будто упрашивая, чтобы его не фотографировали.

Радостный снимок сама модель сопроводила пояснением: «Папины ласки перед сном».

Тимати и Ратмир Юнусовы
Тимати и Ратмир Юнусовы/Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Отметим, что поклонники пары Юнусовых продолжают активно поздравлять новоиспеченных родителей со счастливым событием. Фолловеры желают маленькому Ратмиру расти таким же сильным, как папа. Аудитория уверена – теперь жизнь супругов станет еще лучше и теплее. «Здоровья малышу! Здоровья родителям! Искренние поздравления!», — спешат оставить свой комментарий они.

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Решетова показала трогательную заботу Тимати о новорожденном сыне
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