Решетова показала трогательную заботу Тимати о новорожденном сыне

Недавно ставшая мамой модель Анастасия Решетова показала подписчикам момент трогательной заботы Тимати о новорожденном сыне Ратмире. На опубликованном снимке внимательный отец нежно держит малыша на руках и с трепетом заглядывает малышу в лицо, проверяя, все ли с ним в порядке. Сам мальчик же прикрывает маленькой ладошкой глазки, как будто упрашивая, чтобы его не фотографировали.

Радостный снимок сама модель сопроводила пояснением: «Папины ласки перед сном».

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Отметим, что поклонники пары Юнусовых продолжают активно поздравлять новоиспеченных родителей со счастливым событием. Фолловеры желают маленькому Ратмиру расти таким же сильным, как папа. Аудитория уверена – теперь жизнь супругов станет еще лучше и теплее. «Здоровья малышу! Здоровья родителям! Искренние поздравления!», — спешат оставить свой комментарий они.