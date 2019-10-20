Будни молодой мамы: Решетова показала, как кормит сына Тимати

Анастасия прекрасно выглядит и находится в приподнятом настроении.

Анастасия Решетова находит свободное время для своих подписчиков и изредка балует их свежими кадрами с сыном Тимати. В stories Instagram модель поделилась счастливым моментом с Радмиром на руках. Судя по рисунку эмодзи, который выбрала девушка, в этот момент она кормит новорожденного.

Видно, что мальчик имеет густую черную шевелюру и забавные ушки. Одухотворенная мамочка с горящими глазами смотрит в камеру.

Напомним, малыш появился на свет 16 октября. В настоящее время с наследником Юнусова познакомились все близкие родственники семьи, включая сестренку — 5-летнюю Алису от бывшей подруги рэпера Алены Шишковой. Девочке показали брата по видеосвязи. Молодой отец радуется наследнику, навещая свою возлюбленную в клинике.