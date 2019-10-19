ЗВЕЗДЫ

Решетова и Тимати не планировали рожать ребенка за границей

Кстати, первая дочь знаменитого рэпера родилась в доминиканской больнице.

Решетова и Тимати не планировали рожать ребенка за границей
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3K0DY_Bd7L/

Анастасия Решетова и Тимати изначально не планировали рожать ребенка за границей. Об этом журналистам рассказала директор модели Ангелина Дубровская. Ранее поклонники заподозрили звездную пару в обмане – они распространили слухи, что модель намерена рожать малыша в Майами, несмотря на то, что сама Настя неоднократно говорила о том, что ребенок появится на свет в столичном «Лапино».

Директор Анастасии поспешила внести ясность в сумятицу. Журналистам Ангелина Дубровская рассказала, что звездная пара изначально не планировала становиться родителями за рубежом. Аргументом в пользу отечественных врачей стал напряженный график рэпера – Тимати много времени посвящает работе и выездам по РФ, но при этом он очень хотел поддержать возлюбленную в столь сложный момент.

«Это изначально было такое решение, потому что они, грубо говоря, рожали ребенка вместе», — передает слова официального представителя 5tv.

Ангелина также отметила, что ни модель, ни малыш на здоровье не жалуются и в целом чувствуют себя хорошо. Напомним, Ратмир появился на свет 16 октября. Помимо Тимати на родах Насти Решетовой присутствовала свекровь Симона Юнусова.

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Решетова и Тимати не планировали рожать ребенка за границей
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