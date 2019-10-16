Петров признался, что оказывал знаки внимания Асмус

Актер рассказал о съемках в фильме «Текст», где он снимался вместе с женой Гарика Харламова.

14 октября состоялась пресс-конференция, а также закрытый показ фильма «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Съемочная команда рассказала о том, как проходили съемки и какие трудности возникли во время работы. Петров исполнил роль простого парня из Лобни — Ильи Горюнова. По сюжету его герой несправедливо оказывается в тюрьме, а потом решает отомстить своему обидчику — полицейскому Петру Хазине (Иван Янковский). В итоге молодой человек начинает жить жизнью своего врага, заполучив его телефон.

Кристина Асмус, сыгравшая девушку полицейского, призналась, что впервые снималась в постельной сцене. Все было настолько откровенно, что ее партнер Янковский заявил, что набрался опыта в порноиндустрии. В неловкой ситуации оказался и Петров. В какой-то момент он понял, что находится в комнате с одними мужчинами, при этом ему по сценарию нужно было мастурбировать, наблюдая за героиней Асмус.

По словам Александра, это были одни из самых сложных съемок в его жизни, но не из-за пикантных сцен, а из-за того, что они почти не ели, работали без выходных. Актер даже хотел переехать в Дзержинский, где проходили съемки.

«Хотел там поселиться на какое -то время. Пожить. Грубо говоря, так почти и вышло. Мы работали так плотно и тесно, что из квартиры главного героя разъезжались просто поспать на несколько часов», — признался молодой человек.

Также Петров впервые снялся с Асмус в фильме. Обычно они сталкивались лишь в Театре имени Ермоловой, где трудятся вместе. По словам актера, он всегда будет надежным плечом для Кристины, на которое она может опереться.

«Причем и Клим ( Клим Шипенко — режиссер), и Митя Глуховский ( сценарист, автор романа), и Ваня Янковский относятся к Кристине так же. Мы ее, как единственную девушку, окружали заботой и вниманием», — отметил Александр в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

К слову, актер также отметил, что продолжает активно работать. Он снимается во второй части фильма «Лед» с Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. А в январе выйдет новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение» с его участием.

А вы пойдете на драму «Текст», премьера которой состоится 24 октября?