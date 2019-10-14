«Мне понравилось»: Янковский высказался о съемках постельных сцен с женой Харламова

По словам актера, он набрался опыта в «порно-индустрии» и возможно его пригласят на работу в Германию.

Не так давно Александр Петров снизил свою актерскую деятельность. Он больше не появится в продолжении сериала «Полицейский с Рублевки». Также актер не вернется к роли Гоголя. Но в этом году поклонники увидят его в фильме Клима Шипенко «Текст», где ему досталась главная роль. Также в драматической картине задействованы Иван Янковский, Кристина Асмус, Софья Озерова и Максим Виноградов.

14 октября состоялась пресс-конференция, посвященная новой работе Климова. Среди гостей в зале оказался и корреспондент Teleprogramma.pro. Одной из самых важных тем вечера стало то, что Асмус впервые снялась в постельной сцене. По сюжету, ее героиня является возлюбленной полицейского Петра Хазина, который любит все снимать на камеру — даже интимную близость с девушкой. Жена Гарика Харламова заверила, что пикантную сцену они отсняли за один дубль.

А вот Янковский отметил, что были некоторые сложности. Его партнерша не могла расслабиться, поэтому ему приходилось с ней говорить, просить, чтобы она ему доверилась.

«Я никогда не снимал порно-фильмы», — с иронией заявил внук Олега Янковского. «Но это был мой дебют и дебют с Кристиной Асмус. И мне понравилось. Приходилось постоянно ей говорить: „Доверься мне!“. Теперь, учитывая уже мой опыт в порно-индустрии, может меня позовут в Германию, там эта индустрия больше развита», — с юмором поведал актер о съемках.

К слову, он как и Петров пришел на встречу с журналистами во всем черном. Свой монохромный наряд он разбавил белыми кроссовками. А вот Асмус выглядела стильно в красном костюме в клетку, но при этом была без обручального кольца. Напомним, что фильм «Текст» выйдет на больших экранах уже скоро, 24 октября.