Сериалы

Федор Бондарчук разбил тарелку перед съемкой

Согласно традиции, режиссер запустил съемки первого в своей фильмографии сериала.

Федор Бондарчук разбил тарелку перед съемкой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

7 октября стартовали съемки нового сериала «Псих». Режиссером фильма выступает Федор Бондарчук. Сценарий к картине написала его жена Паулина Андреева. Всего планирует произвести восемь серий. Премьере сериала намечена на 2020 год. 

Съемки стартовали в московском ЦУМе. Как и полагается, постановщик предварительно поздравил всю команду и разбил тарелку с названием фильма и именами членов съемочной группы о штатив камеры. 

Главный герой сериала «Псих» — 40-летний психотерапевт Олег. Как и Егор пациенты, мужчина сам страдает от психологических проблем. Однако в его жизни многое меняется, когда он начинает оказывать помощь людям, пострадавшим в катастрофах, стихийных бедствиях и от насилия. 

Автор сценария Паулина Андреева призналась, что ей было интересно «залезть в голову» психолога, помогающего другим, но неспособного справиться с собственными проблемами. В картине снимутся Константин Богомолов, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие артисты. 

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Анна Чиповскаяновые сериалыОлег МеньшиковПаулина АндрееваФедор БондарчукФедор Бондарчук и Паулина АндрееваЦУМ
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Федор Бондарчук разбил тарелку перед съемкой
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