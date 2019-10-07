Федор Бондарчук разбил тарелку перед съемкой

7 октября стартовали съемки нового сериала «Псих». Режиссером фильма выступает Федор Бондарчук. Сценарий к картине написала его жена Паулина Андреева. Всего планирует произвести восемь серий. Премьере сериала намечена на 2020 год.

Съемки стартовали в московском ЦУМе. Как и полагается, постановщик предварительно поздравил всю команду и разбил тарелку с названием фильма и именами членов съемочной группы о штатив камеры.

Главный герой сериала «Псих» — 40-летний психотерапевт Олег. Как и Егор пациенты, мужчина сам страдает от психологических проблем. Однако в его жизни многое меняется, когда он начинает оказывать помощь людям, пострадавшим в катастрофах, стихийных бедствиях и от насилия.

Автор сценария Паулина Андреева призналась, что ей было интересно «залезть в голову» психолога, помогающего другим, но неспособного справиться с собственными проблемами. В картине снимутся Константин Богомолов, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Игорь Верник, Ксения Раппопорт и другие артисты.