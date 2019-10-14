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Асмус без обручального кольца поделилась подробностями постельной сцены в «Тексте»

На пресс-конференции, посвященной новой драматической картине с Александром Петровым, побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

Асмус без обручального кольца поделилась подробностями постельной сцены в «Тексте»
Кристина Асмус. фото: globallookpress.com

Кристина Асмус прославилась благодаря роли в сериале «Интерны». После этого она снялась в нескольких картинах. А потом в ее карьере настало затишье продлившееся пару лет. По всей видимости, девушка решила посвятить себя дочке от Гарика Харламова Анастасии. Но в этом году она вернулась к работе. Актриса снялась в фильме Клима Шипенко «Текст», где главную роль исполнил Александр Петров.

Жене Харламова досталась роль возлюбленной Петра Хазина, которого играет Иван Янковский. Его герой — полицейский, который любит снимать на камеру даже интимные моменты из жизни со своей девушкой. 14 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная новому фильму. Петров, Асмус и другие члены съемочной команды ответили на вопросы журналистов.

В гуще событий оказался и корреспондент Teleprogramma.pro. Перед публикой выступила Кристина. Она рассказала о съемках в фильме «Текст» и своей пастельной сцене.

«Много, что я попробовала в „Тексте“ впервые. Я до этого не снималась в кино на мобильный телефон. Но мне очень понравилось. Не было скованности от камеры, от съемочной группы. И у меня впервые в фильме постельная сцена. До этого у меня такого не было. Мы ее сняли в один дубль. И получилось то, что мы все увидели», — поделилась актриса.

Кристина Асмус и Александр Петров на пресс-конференции. фото
Кристина Асмус и Александр Петров на пресс-конференции. фото: Кристина Десятова

К слову, она пришла на пресс-конференцию в алом брючном костюме в мелкую клетку. Девушка сидела рядом с Петровым, облаченным во все черное. Он был менее разговорчив. Напомним, что премьера новой работы Клима Шипенко состоится 24 октября.

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Тэги:

Александр ПетровКристина АсмусФильм "Текст"
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Асмус без обручального кольца поделилась подробностями постельной сцены в «Тексте»
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