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Аглая Тарасова и Даррен Аронофски перестали скрывать бурный роман

Российская актриса вышла с режиссером на красную дорожку Сан-Себастьянского кинофестиваля. Влюбленные демонстрировали нежные чувства.

Аглая Тарасова и Даррен Аронофски перестали скрывать бурный роман
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски больше не скрывают отношения. Фото: globallookpress

Пересуды о том, что Аглая Тарасова и Даррен Аронофски закрутили роман, в звездной тусовке ходят уже несколько месяцев. Актрису и американского режиссера неоднократно видели вместе на светских мероприятиях и премьерах фильмов, а в апреле Аронофски прилетел в Москву как раз на день рождения 25-летней артистки.

Накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале знаменитости подтвердили слухи о близких отношениях, впервые появившись вместе на красной дорожке картины Pacified. Для выхода в свет звезда «Интернов» выбрала простое, но стильное короткое черное платье с белой окантовкой, а ее 50-летний спутник облачился в брючный костюм с пиджаком и белую рубашку.

Поведение пары на публике не оставляло никаких сомнений. Влюбленные позировали фотографам в обнимку и одаривали друг друга нежными взглядами, сообщает Peopletalk. А друзья Аглаи и Даррена подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год.

Ранее Аронофски был обручен с актрисой Рэйчел Вайс, которая в 2006 году родила ему сына Генри. А в сентябре 2016 года он начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Этот роман долго не продлился: звезды расстались чуть больше, чем через год.

Для Тарасовой режиссер «Черного лебедя» стал первым серьезным увлечением с момента ее расставания с партнером по картине «Лед» Милошем Биковичем. До этого она встречалась с актером Ильей Глинниковым.

Аглая Тарасова и Илья Глинников вместе снимались в «Интернах». Фото: globallookpress
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Аглая Тарасова и Даррен Аронофски перестали скрывать бурный роман
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