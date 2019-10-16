Александр Петров: «До 35 лет Хабенский запретил мне уходить из кино»

В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал, почему новый фильм «Текст» считает особенным в своей карьере, и как едва не переехал в подмосковный Дзержинский.

В картине по бестселлеру Дмитрия Глуховского Александр Петров сыграл обычного парня из Лобни — Илью Горюнова.

Он заступился за девушку в ночном клубе и получил семь лет тюрьмы. И вот ему представляется шанс отомстить полицейскому — Петру Хазину (его сыграл Иван Янковский), подкинувшему ему наркотики. Илье удается завладеть телефоном своего заклятого врага, и он начинает жить его жизнью…

Любопытно, что сам писатель (он же автор сценария) видел в роли Ильи — Янковского, а вот из Петрова хотел сделать «потомственного полицейского», но в итоге решением режиссера Клима Шипенко остался доволен.

«Так Горюнов получился не «аленький цветочек», а хлебнувший дворовой жизни парень из Лобни, а Хазин — в чем-то романтичный юноша, отправившийся на службу по настоянию отца», — заметил Дмитрий Глуховский.

— Играть парня из соседнего двора сложно. Такие, как Илья, — это мои соседи в Переславль-Залесском, мои одноклассники, да и я сам, обычные ребята. Им врать нельзя, — поделился Петров в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Вы сказали, что это были одни из самых сложных съемок в жизни.. Почему?

— Работали мы каждый день, без выходных. Спали мало, ели редко (смеется). А если серьезно, «Текст» не отпускал: вот заканчивался съемочный день, а мы не переставали думать о процессе, ни я, ни режиссер, ни мои партнеры.

— Говорят, вы даже хотели переехать в Дзержинский, где проходили съемки…

— Да, хотел там поселиться на какое-то время. Пожить. Грубо говоря, так почти и вышло. Мы работали так плотно и тесно, что из квартиры главного героя разъезжались просто поспать на несколько часов. В общем, я там вполне освоился, знал, что где лежит и не относился к квартире как к съемочной площадке.

— Это первый фильм, где и у вас, и у Кристины Асмус — главные роли. Как работать вместе?

— Для Кристины я всегда был и останусь плечом, на которое она сможет опереться. И в кино, и в театре (актеры служат в театре имени Ермоловой. — Прим. ред.). Причем, и Клим, и Митя Глуховский, и Ваня Янковский относятся к Кристине так же. Мы ее, как единственную девушку, окружали заботой и вниманием.

— На премьере фильма «Герой» вы говорили, что после «Текста» хотите сделать перерыв на год-полтора. Получится ли?

— Я уже больше года это говорю. Но, как мне сказал Константин Юрьевич Хабенский, «до 35 лет даже и не думай уходить… У тебя прет, ты получаешь удовольствие, и так и будет еще лет пять, а потом у тебя поменяется мировоззрение, вот там и посмотришь, чем заняться…». А пока я просто к этому не готов.

Да и кино меня не отпускает. Сейчас работаем над фильмом «Лед 2» с Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. А в январе выйдет новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение».

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— Представим, такой перерыв все же выдался. Чем займетесь?

— Плотнее театром. В скором времени начнем работать над новым спектаклем вместе с Сергеем Минаевым. Я уже кайфую от того, что мы делаем. Думаю, отыграем его в следующем году. Идей много, а я такой человек, что не могу сидеть без дела. Мне всегда надо чем-то заниматься.

— Ну, и, наконец, не могу не спросить… мобильник после фильма не возникло желание выбросить? Или удалить разом все фотки?

— Тут же дело не в том, чтобы выбросить, а вопрос в его использовании. И отношении к этому. Онлайн-жизнь не должна заменить реальную. А сколько ты сделаешь фотографий — это не так важно.

А вы собираетесь в кино на фильм «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус, который выходит в прокат 24 октября?