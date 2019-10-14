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Автор романа «Текст» хотел поменять Петрова и Янковского ролями

Но в итоге Дмитрий Глуховский рад, что все сложилось именно так.

Автор романа «Текст» хотел поменять Петрова и Янковского ролями
Александр Петров. фото: globallookpress.com

14 октября в столице состоялась пресс-конференция посвященная новому фильму Клима Шипенко «Текст», снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Именно автор книги написал сценарий для картины, в которой главную роль исполнил Александр Петров. Его персонаж Илья Горюнов, по сюжету, выходит из тюрьмы, где он несправедливо отбыл срок. Мужчина находит полицейского, виновного в том, что его лишили свободы, и убивает обидчика. В итоге Илья проживает жизнь убитого, завладев его телефоном.

Полицейского сыграл Иван Янковский, а его возлюбленную Кристина Асмус. Жене Гарика Харламова впервые пришлось сняться в постельных сценах. Она призналась, что это для нее был новый опыт. А Петров оказался в еще более неловкой ситуации. Ему на съемках пришлось мастурбировать, находясь в одной комнате с двумя мужчинами. Со своей задачей актер справился.

На пресс-конференции присутствовал корреспондент Teleprogramma.pro перед аудиторией выступил и Дмитрий Глуховский. Он признался, что хотел поменять местами Петрова и Янковского. Но в итоге сценарист оказался рад, что Александр сыграл «отсидевшего» парня из бедного районов подмосковной Лобни, а его коллега — «золотого» сына генерала, потомственного полицейского.

Дмитрий Глуховской. фото
Дмитрий Глуховский на пресс-конференции. фото: Кристина Десятова

«Я бы поменял местами Александра Петрова и Ивана Янковского. У меня в книжке все было более романтично. То есть герой Ивана, Петр — был классический сын генерала, забывший о каких-то принципах, не сомневающийся, человек жесткий… А герой Петрова у меня в книге — „аленький цветочек“, мечта девочек с филфака. Но именно потому, что Петров сыграл Илью, то это добавило ему брутальности. И видно, что этот парень реально вырос в Лобне и хлебнул дворовой жизни и не такой уж он белый и пушистый. А Янковский в силу своей внешности, характера и манеры, напротив, добавил романтизма Петру. И получился не однозначно „отрицательный персонаж“, а скорее загнанный в определенные условия юноша», — высказался автор романа.

Напомним, что увидеть проникновенную драму можно будет в кинотеатрах уже с 24 октября.

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Тэги:

Александр ПетровДмитрий ГлуховскойИван ЯнковскийФильм "Текст"
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Автор романа «Текст» хотел поменять Петрова и Янковского ролями
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