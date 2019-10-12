Стилист разъяснила, почему Миддлтон не надевает платья с декольте

37-летняя супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон всегда отличалась утонченным стилем. Одна из особенностей ее нарядов – отсутствие декольте. Для выхода в свет Кейт обычно выбирает закрытые платья, блузки или водолазки. По мнению стилиста Сьюзи Хаслер, это вовсе не случайно. Супруга принца Уильяма делает такой выбор осознанно.

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Причина предпочтений Миддлтон предельна проста: таким образом Кейт пытается избежать неловких ситуаций на публике. Стилист отмечает, что герцогине нужно не только элегантная и стильная одежда, но и удобная, пишет интернет-издание Daily Mail. Во время общения с людьми на мероприятиях Кейт немало двигается, поэтому она и выбирает комфортные наряды.

«Она не смогла бы в одежде с декольте присесть рядом с детьми», — отметила Хаслер.

Напомним, недавно стало известно, что супруга принца Уильяма несколько поменяла свой имидж. Изменения коснулись прически Кейт Миддлтон.