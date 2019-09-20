Кейт Миддлтон составила модный look из брюк-кюлот и блузы в горох

На фоне неутихающих слухов о беременности супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на людях в обтягивающей рубашке. Накануне герцогиня Кембриджская посетила центр поддержки молодых матерей в Лондоне (она является патроном учреждения). В одежде Кейт, как и всегда, была сдержанна: королевская особа выбрала для визита блузку в белый горошек. Один из самых модных принтов сезона. Низ представлял собой классические черные кюлоты, которые выгодно подчеркнули стройность Кейт. На ногах красовались черные туфли на высоком каблуке.

В украшениях Кейт также соблюла принцип минимализма – в ушах блестели лишь золотые серьги. Волосы были распущены. Отметим, что герцогиня Кембриджская достаточно часто выходит на публику в нарядах в горошек – в прессе шушукаются, что этот принт является для Кейт самым любимым. Что касается беременности королевской особы, то официальных подтверждений по-прежнему нет. Сама Миддлтон тем временем продолжает одеваться в привычном стиле и явно не прячет фигуру под балахонистыми фасонами.