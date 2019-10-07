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Поклонники Кейт Миддлтон нашли подтверждения ее четвертой беременности

Фанаты королевской семьи отметили два важных пункта, позволяющих с уверенностью говорить, что Кейт и Уильям ждут четвертого ребенка.

Поклонники Кейт Миддлтон нашли подтверждения ее четвертой беременности
Уильям и Кейт/Фото: https://www.instagram.com/p/BzTw6JvlrN9/

Поклонники герцогов Кембриджских убедились в том, что Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз. Британцы озвучили два важных пункта, позволяющих с уверенностью говорить, что в скором времени Кейт и Уильям станут родителями в четвертый раз. Так, первым и самым очевидным признаком является смена внешнего вида. Каждый раз во время беременности Кейт худела из-за сильного токсикоза. Вынашивание ребенка делало менее заметными щеки королевской особы. Кроме того, Кейт регулярно меняла прическу и цвет волос. Сейчас, отмечают внимательные британцы, волосы герцогини стали немного светлее, что лишний раз подтверждает теорию.

Токсикоз достаточно сильно мучает супругу принца Уильяма на начальных сроках беременности. Из-за неприятных ощущений Кейт редко появляется на публике, за ее состоянием постоянно следят врачи. Сейчас же Миддлтон вместе с супругом находится с рабочим визитом в Пакистане – герцогиню в столь сложной поездке сопровождает свита из 14 человек.

Ранее о том, что ее мама беременна в четвертый раз, случайно рассказала дочь Кейт Шарлотта. Четырехлетняя девочка поделилась своими соображениями со школьными друзьями. После этого новость быстро стала достоянием общественности.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМиддлтон беременнаПринц Уильям
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Поклонники Кейт Миддлтон нашли подтверждения ее четвертой беременности
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