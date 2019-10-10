Кейт Миддлтон стильно сочетала оливковые кюлоты с гранатовым джемпером

Кейт Миддлтон появилась в Центре биоразнообразия Великобритании имени Анжелы Мармонт в удлиненных оливковых кюлотах и изящном темно-гранатовом джемпере. Несмотря на внешнюю сдержанность образа, его явно нельзя назвать незаметным.

Сочное цветовое решение двух неординарных тонов, а также идеальная посадка моделей по фигуре герцогини сделали свое дело – представительница королевской семьи была как всегда на высоте во время делового визита.

Миддлтон не стала поддаваться влиянию последних тенденций, которые часто стали предлагать сочетать брюки с сумочками в одном тоне, словно сливая их в единое целое. И выбрала классическое решение, подобрав буржуазный аксессуар Chanel в тон джемпера. Туфли на высоком, но устойчивом каблуке того же цвета завершили утонченный образ герцогини Кембриджской.