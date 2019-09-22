Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых брюках

В контексте модных трендов из всех членов королевской семьи наиболее часто упоминается Меган Маркл. Однако до ее появления в венценосном семействе эта роль принадлежала Кейт Миддлтон.

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В отличие от американки Меган, супруга будущего короля не экспериментирует с ультрамодными или провокационными вещами, предпочитая спокойную классику. Но именно этот стиль удается герцогине лучше всего. Ее образы всегда утонченны, изысканны и при этом сдержанны. Поклонники нередко говорят, что именно так и должна выглядеть настоящая королева.

Не разочаровала своих фанатов Миддлтон и этой осенью. На днях она посетила Центр здоровья и развития детей и молодежи Sunshine House и встретилась со специалистами по вопросам беременности и развития младенцев.

«Герцогиня Кембриджская встретилась с командой Sunshine House, чья работа — поддерживать молодых мам. Она поговорила с родителями, которые проходили программу FNP National Unite в Evelina London Sunshine House, чтобы лучше понять, как она помогла им и их детям», — сообщает Express.

Для важной встречи Кейт выбрала шелковую рубашку в горошек от Equipment, замшевые туфли Gianvito Rossi и дополнила их свободными черными брюками от Zara. Издание отмечает, что если блузка Миддлтон стоит 270 фунтов, а туфли — все 520 фунтов, то брюки можно купить в любом из сетевых магазинов бренда всего за 50 долларов, что эквивалентно 3,5 тысячи рублей.

Комментаторы называют это «Эффектом Кейт Миддлтон». Было неоднократно замечено, что бренды, которые выбирает герцогиня, пользуются большим спросом на территории Великобритании.