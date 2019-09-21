Инсайдер объяснил, почему Маркл и Миддлтон не станут лучшими подругами

По мнению источника при дворце, герцогини представляют разные культуры, что мешает им сблизиться.

Когда Меган Маркл стала частью королевской семьи, многие задавались вопросом, как у нее сложатся отношения с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. На публике герцогини не раз демонстрировали, что прекрасно ладят.

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Однако инсайдер уверен, что Миддлтон и Маркл не могут стать лучшими подругами, пишет издание Cosmopolitan, ссылаясь на источник при дворце. Одна из причин: герцогини представляют разные культуры, что мешает им сблизиться. Более того, когда Кейт и Меган познакомились, то уже обладали большим жизненным опытом и имели друзей. Они попросту не нуждаются в по-настоящему близком общении друг с другом.

Аналогичного мнения придерживается и королевский репортер Кэти Николл. Она также считает, что Маркл и Миддлтон вряд ли будут проводить много времени вместе и делиться друг с другом самым сокровенным. Однако это вовсе не говорит о том, что герцогини находятся в плохих отношениях или вовсе враждуют.

«Мы видели, как Кейт и Меган сидели в королевской ложе. Герцогини чувствовали себя комфортно в обществе друг друга», — вспомнила Николл поведение супруг принцев Гарри и Уильяма на прошедшем Уимблдоне.

Напомним, многие эксперты по языку тела полагают, что Меган Маркл ведет себя так же, как покойная принцесса Диана. Леди Ди на публике часто обнимала людей, что несвойственно представителям британской королевской семьи. Аналогичным образом поступает и супруга принца Гарри. В США, откуда Маркл родом, люди обнимают друга друга при встречи. Эту традицию Меган принесла в Великобританию, где обычно ограничиваются рукопожатием.