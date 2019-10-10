Кейт Миддлтон добавила золотой оттенок волосам

Изменения во внешности герцогини подметили во время ее визита в лондонский Музей естествознания.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила с визитом лондонский Музей естествознания. Приезд представительницы Кенсингтонского дворца вызвал настоящий ажиотаж не только среди сотрудников и среди посетителей, которым посчастливилось в это время быть в музее.

больше по теме Знакомый с королевской четой источник раскрыл приоритеты Кейт Миддлтон Герцогиня тепло относится к каждому человеку в своем окружении, уверяет инсайдер.

Представители СМИ, которые присутствовали во время мероприятия, подметили, что супруга принца Уильяма выглядит отлично. Главное, она слегка изменила цвет волос: темно-русый оттенок пропал, а на его место пришел золотистый. Этот цвет очень идет многодетной маме, ее лицо выглядит словно сияющим.

Наряд герцогини тоже не остался незамеченным. По снимкам, сделанным на мероприятии, можно оценить внешний вид Кейт Миддлтон. Она выбрала джемпер сливового цвета от Warehouse, и широкие зеленые брюки от Jigsaw — это один из самых любимых брендов герцогини. Образ дополняет сумочка от Chanel за 239 тысяч рублей, которая гармонично сочетается с джемпером, и изящные серьги с бриллиантами.



Делясь впечатлениями от обзорной экскурсии, гостья отметила, что еще в детстве посещала музей естествознания и вдохновлялась любовью к природе. Сейчас она с радостью приходит сюда сама и приводит с собой детей.

Кстати, герцогиня является покровителем музея с 2013 года.

Ранее Кейт Миддлтон доказала, что классика в одежде всегда актуальна. Она четыре раза выходила в свет в ярко-голубом пальто с широким поясом от Alexander McQueen, сообщает сайт Радио «КП».