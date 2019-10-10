Звездный стиль

Кейт Миддлтон добавила золотой оттенок волосам

Изменения во внешности герцогини подметили во время ее визита в лондонский Музей естествознания.

Кейт Миддлтон добавила золотой оттенок волосам
Супруга принца Уильяма посетила музей естествознания ФОТО: https://www.globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила с визитом лондонский Музей естествознания. Приезд представительницы Кенсингтонского дворца вызвал настоящий ажиотаж не только среди сотрудников и среди посетителей, которым посчастливилось в это время быть в музее.

Представители СМИ, которые присутствовали во время мероприятия, подметили, что супруга принца Уильяма выглядит отлично. Главное, она слегка изменила цвет волос: темно-русый оттенок пропал, а на его место пришел золотистый. Этот цвет очень идет многодетной маме, ее лицо выглядит словно сияющим.

Наряд герцогини тоже не остался незамеченным. По снимкам, сделанным на мероприятии, можно оценить внешний вид Кейт Миддлтон. Она выбрала джемпер сливового цвета от Warehouse, и широкие зеленые брюки от Jigsaw — это один из самых любимых брендов герцогини. Образ дополняет сумочка от Chanel за 239 тысяч рублей, которая гармонично сочетается с джемпером, и изящные серьги с бриллиантами.

Делясь впечатлениями от обзорной экскурсии, гостья отметила, что еще в детстве посещала музей естествознания и вдохновлялась любовью к природе. Сейчас она с радостью приходит сюда сама и приводит с собой детей.

Кстати, герцогиня является покровителем музея с 2013 года.

Кейт Миддлтон добавила волосам золотистый оттенок
Фото: https://www.globallookpress.com

Ранее Кейт Миддлтон доказала, что классика в одежде всегда актуальна. Она четыре раза выходила в свет в ярко-голубом пальто с широким поясом от Alexander McQueen, сообщает сайт Радио «КП».

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Кейт МиддлтонКенсингтонский дворецПринц Уильям
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Кейт Миддлтон добавила золотой оттенок волосам
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