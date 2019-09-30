Рудковская и Саша Плющенко решили раздать яблоки из сада

Как сообщила продюсер, урожай с яблонь в этом году оказался просто огромным.

Яна Рудковская похвасталась поклонникам огромным урожаем яблок, которые выросли у нее в саду. Знаменитость показала в Instagram снимок, на котором она позирует под яблоней вместе с Сашей Плющенко. В руке продюсер держит зеленое яблоко, а у ее ног стоят четыре больших корзины, доверху наполненные плодами.

Как заявила Яна, она и Гном Гномыч готовы раздать яблоки. Она отметила, что в этом году их поспело так много, что урожай до сих пор не получилось собрать полностью.

«В этом году у нас с Сашенькой самый большой урожай яблок в нашем саду. Всех угощаем. Друзья, дорогие, пишем в Директ, куда отправить вам наши сочные яблоки. Мы еще корзин 25 соберем в ближайшие дни», – обрадовала подписчиков звезда.

В комментариях многие поинтересовались, какой сорт выращивает Яна. А еще больше пользователей соцсети порекомендовали ей приготовить из этих яблок варенье, компот или пастилу.

В свободные от работы дни Рудковская, Евгений Плющенко и Гном Гномыч предпочитают проводить время как самая обычная семья. Так, недавно они отправились в лес, чтобы насобирать грибов. Как выяснилось, шестилетний Саша уже умеет отличать поганки от съедобных подосиновиков и подберезовиков.