«Будем работать»: Евгений Плющенко захотел себе корабль с вертолетом

Известный фигурист положил глаз на шикарное судно, увиденное им во время отдыха.

Звездная пара — Яна Рудковская и Евгений Плющенко — продолжают свое путешествие на шикарной яхте в Средиземном море. Но даже их выдающийся корабль, оказывается, не предел мечтаний для известного фигуриста. Супруга олимпийского чемпиона выложила видео, как ее муж наблюдает с палубы за более впечатляющим судном и рассуждает о том, сколько оно стоит.

Корабль-мечта, запечатленный на ролике, идет под турецким флагом и больше похож на военный, чем на гражданский. На нем видны большая антенна и вертолетная площадка со стоящей на ней белым вертолетом.

«Да… Будем работать», — говорит Плющенко, глядя на роскошное судно. «Тебе десять жизней не хватит, чтобы заработать на такой», — осаждает его супруга. «Кто знает…», — загадочно ответил спортсмен.

В итоге Яна понадеялась, что совместные заработки ее, Евгения и их сына Саши, возможно и позволят накопить на такой корабль. А Плющенко добавил, что жизнь иногда преподносит сюрпризы, намекая, что, возможно, звездной семье и не придется долго работать.

Напомним, Евгений готовит из своего 6-летнего сына Александра настоящую звезду спорта. Тренировки мальчика продолжаются даже на яхте.

А как вы думаете, способна ли звездная чета накопить себе на такой корабль?