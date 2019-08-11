ЗВЕЗДЫ

«Будем работать»: Евгений Плющенко захотел себе корабль с вертолетом

Известный фигурист положил глаз на шикарное судно, увиденное им во время отдыха.

«Будем работать»: Евгений Плющенко захотел себе корабль с вертолетом
Евгений Плющенко мечтает о своем корабле с вертолетом. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звездная пара — Яна Рудковская и Евгений Плющенко — продолжают свое путешествие на шикарной яхте в Средиземном море. Но даже их выдающийся корабль, оказывается, не предел мечтаний для известного фигуриста. Супруга олимпийского чемпиона выложила видео, как ее муж наблюдает с палубы за более впечатляющим судном и рассуждает о том, сколько оно стоит.

Корабль-мечта, запечатленный на ролике, идет под турецким флагом и больше похож на военный, чем на гражданский. На нем видны большая антенна и вертолетная площадка со стоящей на ней белым вертолетом.

«Да… Будем работать», — говорит Плющенко, глядя на роскошное судно.

«Тебе десять жизней не хватит, чтобы заработать на такой», — осаждает его супруга.

«Кто знает…», — загадочно ответил спортсмен.

«Сториз» Рудковской
Корабль, который понравился Плющенко. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

В итоге Яна понадеялась, что совместные заработки ее, Евгения и их сына Саши, возможно и позволят накопить на такой корабль. А Плющенко добавил, что жизнь иногда преподносит сюрпризы, намекая, что, возможно, звездной семье и не придется долго работать.

Напомним, Евгений готовит из своего 6-летнего сына Александра настоящую звезду спорта. Тренировки мальчика продолжаются даже на яхте.

А как вы думаете, способна ли звездная чета накопить себе на такой корабль?

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Тэги:

деньгиЕвгений ПлющенкокорабльЯна Рудковская и Евгений Плющенкояхта

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«Будем работать»: Евгений Плющенко захотел себе корабль с вертолетом
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