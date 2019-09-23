ЗВЕЗДЫ

Сезон охоты: Яна Рудковская отправилась в лес за грибами

Звездный продюсер набрала на ужин подберезовиков и подосиновиков.

Сезон охоты: Яна Рудковская отправилась в лес за грибами
https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Завтраки Яны Рудковской стали предметом обсуждения всего Instagram. Не зря звездный продюссер выбирает самые изысканные блюда и их великолепную подачу.

Да и сама Яна за завтраком больше похожа на принцессу: великолепные платья, безупречный макияж. Но, как оказалось, супруга Евгения Плющенко может надеть резиновые сапоги и дождевик, чтобы отправиться в лес за грибами.

Прилетев с мужем на один день в северную столицу, она успела набрать подберезовиков, подосиновиков и даже найти один белый гриб. Урожаем Яна похвасталась в Instagram.

«Утренний урожай грибов, и уже выдвигаемся в Москву, работа не ждёт никогда, за 4 дня — 4 города и 3 страны облетела», — подписала фото Рудковская.

Напомним, ранее Яна делилась фотографиями со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, назвав их самой красивой и искренней парой этого года.

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Сезон охоты: Яна Рудковская отправилась в лес за грибами
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