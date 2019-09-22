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Лариса Гузеева устроила воскресное застолье для сына и невестки

Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что самостоятельно приготовила все блюда для гостей.

Лариса Гузеева устроила воскресное застолье для сына и невестки
Лариса Гузеева устроила родным сюрприз. Фото: КП/Анатолий Жданов

В выходной Ларису Гузееву навестили гости. Как рассказала телесваха, к ней домой заглянули сын Георгий и его жена Анна. В честь этого события известная своими кулинарными навыками артистка устроила воскресное застолье, все блюда для которого приготовила сама.

Кадрами семейного обеда ведущая поделилась в Instagram. Судя по всему, ей пришлось провести на кухне немало времени. На столе можно увидеть салаты, картошку в мундире, аппетитные котлетки и другие яства.

«Воскресный день. Я всего наготовила, потому что пришли Анька и Георгий», – заявила Гузеева.

Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Телеведущая отметила одну забавную деталь. Она указала на то, что часть продуктов на столе сервирована в обычные эмалированные миски. Оказывается, ее родные, да и она сама, просто любят эту посуду, поэтому часто ей пользуются.

Лариса Гузеева угощает родных не только котлетами. Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Напомним, в этом году актриса отметила 60-летие. Несмотря на возраст, артистка старается поддерживать хорошую физическую форму. Так, к съемкам нового сезона программы «Давай поженимся!» она сбросила вес, что, по словам поклонников, сделало ее на десяток лет моложе.

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Лариса Гузеева устроила воскресное застолье для сына и невестки
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