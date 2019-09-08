Саша Плющенко сравнил себя с героем советского мультфильма

Гном Гномыч рассказал в соцсети, на кого его считают похожим поклонники.

Блог в Instagram у Саши Плющенко появился не так давно, но уже набрал больше трехсот тысяч подписчиков. Шестилетний фигурист регулярно публикует свои снимки и даже общается с поклонниками, которые пишут ему десятки сообщений.

больше по теме Саша Плющенко объяснил, почему не пошел в первый класс Сын Рудковской поздравил первоклассников с Днем знаний в соцсети.

В новой публикации на его страничке мальчик сообщил, что фанаты часто сравнивают его с героями разных сказок. А большинство из них считают, что он похож на главного персонажа знаменитого советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Саша решил и сам сравнить себя с мультяшным Вовкой, опубликовав собственный портрет.

«Мне часто пишут, что я похож на разных сказочных героев! Кстати, я очень люблю этот мультик и даже иногда цитирую оттуда любимые фразы», – написал маленький спортсмен.

Как отметили многие комментаторы блога, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко растет весьма симпатичным ребенком, но в действительности он лучше любого выдуманного героя.

«Александр, ты похож сам на себя, на чемпиона», «Ты лучше и круче», «Такой красивый мальчик», «Маленький принц», «Похож на себя. Уникальный, очень красивый и талантливый мальчик», – заверили Сашу поклонники.

Как вы считаете, Саша Плющенко похож на Вовку из Тридевятого царства?