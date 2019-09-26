Рудковская продемонстрировала хороший вкус при сервировке стола

С обеденного стола Яны Рудковской и Евгения Плющенко можно художникам писать натюрморты. Тут даже если не есть, можно насытиться одним зрелищем. Что говорить, в искусстве сервировки стола Яне (или ее домработнице) нет равных.

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Практически всегда свой стол в столовой Рудковская украшает свежими цветами. У продюсера есть свой сад, поэтому сложностей с этим быть не может.

Несмотря на подтянутый внешний вид и Яны, и ее супруга, у них часто за завтраком встречается домашняя выпечка. Но она всегда сопровождается полезными продуктами, которые способствуют пищеварению. Вот и на последнем снимке «завтрака аристократа», которым звезда поделилась в блоге, можно увидеть не только макаронс и аппетитную запеканку с ягодами, но и чашечку с йогуртом, а также большую вазу с грушами, виноградом, абрикосами и яблоками.