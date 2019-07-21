Гном Гномыч после выписки из больницы снялся в рекламе

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко восстановился после травмы, полученной на льду. 6-летний Саша снялся в рекламе зубной пасты, о чем сообщил в своем блоге Instagram. Юный фигурист продемонстрировал очередной модный образ, надев бриджи светло-голубого оттенка и толстовку в тон к ним.

«Весело снимаемся с Илиной для новой рекламной кампании любимой и самой вкусной зубной пасты», – рассказал Гном Гномыч подписчикам своего аккаунта.

Напомним, недавно Саша угодил в больницу. У юного фигуриста был рассечен подбородок. Врачи наложили швы и отпустили мальчика домой, порекомендовав несколько дней провести в покое.

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У Саши и Евгения Плющенко намечено несколько шоу, которые состоятся в Европе. Рудковская и Плющенко гордятся сыном. Продюсер уверяет, что не заставляет мальчика выходить на лед, Саша сам изъявил желание пойти по стопам своего знаменитого отца. Время от времени Рудковская демонстрирует поклонникам многочисленные игрушки младшего сына, опровергая, что у ребенка нет детства и свободного времени.