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Рудковская обратилась к поклонникам перед важным концертом Билана

Продюсер порассуждала в соцсети об ошибке, которую хочет исправить исполнитель.

Рудковская обратилась к поклонникам перед важным концертом Билана
Яна Рудковская и Дима Билан на премьере фильма. Фото: КП/Евгения Гусева

После громкого скандала, разгоревшегося из-за выступления Димы Билана в Самаре, певец пообещал поклонникам порадовать их бесплатным сольным концертом в этом городе. И этот день наконец настал: артист уладил все формальности и завершает подготовку к своему выступлению 29 сентября.

Дима Билан на Международном конкурсе «Новая волна». Фото: КП/Владимир Веленгурин

В честь этого события к подписчикам в Instagram обратилась Яна Рудковская. По словам продюсера Билана, он очень волнуется перед выходом на сцену, где ему предстоит принести извинения зрителям. Этот концерт для него особенно важен и станет одним из лучших в его карьере.

«Каждый человек в этом мире совершает ошибки, но не каждый человек может их признать, а еще меньше людей могут их потом исправить! Я знаю какой у тебя сложный и ответственный день сегодня, мой друг! Я знаю, как ты к нему готовился! Какую сцену построил на площади! Какой свет и звук привез!» – поделилась Яна.

Рудковская отметила, что преданные фанаты наверняка смогут простить Билана после этого грандиозного концерта, и призвала поклонников поддержать оскандалившуюся звезду. В комментариях к посту вновь «отметились» многие знаменитости, ранее выступившие в поддержку Димы, например, Иосиф Пригожин и Инна Маликова – сестра популярного артиста.

Напомним, на Дне города в Самаре Дима Билан вышел на сцену в неадекватном состоянии и был почти не в состоянии выступать. Впоследствии певец объяснил, что давно не употребляет алкоголь, но встретил за кулисами друзей и, не рассчитав, выпил с ними слишком много коньяка.

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Рудковская обратилась к поклонникам перед важным концертом Билана
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