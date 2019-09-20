Разин обвинил Билана в пиаре на людском горе

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram подверг критике музыканта Диму Билана и его пиар-команду. Поводом послужили снимки, на которых исполнитель тушит один из лесных пожаров. Как заметил Разин, пиариться на природных катаклизмах и людском горе – кощунство.

Разин уверен, что команда Билана и его пиар-директор допустили большую ошибку. Он напомнил, что лесные пожары унесли немалое количество людских жизней.

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«Надо всегда говорить только правду, помогать, соболезновать и делать все возможное, чтобы людям жилось легче, а делать саморекламу на этом недопустимо. Это я говорю как продюсер и призываю всех артистов никогда такой гадостью не заниматься», — заявил Андрей Разин.

Напомним, что Дима Билан не так давно попал в другую неприятную историю. Он вышел пьяным на сцену на Дне города в Самаре. Жители города потребовали лишить певца звания заслуженного артиста. Чуть позже Билан заявил, что даст бесплатный концерт в Самаре. Он состоится в конце сентября.