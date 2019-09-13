После провального концерта в Самаре Билан нашел защитников среди звезд

Дима Билан готов отработать долги перед самарцами. Его предыдущее выступление так удивило народ, что люди даже начали собирать подписи против артиста.

Билан признал свою ошибку и попросил прощения в соцсети. А еще готов сказать все лично 29 сентября, в этот день пройдет его бесплатный концерт в Самаре.

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«У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения… Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот «огонь», который, видимо, заслужил», — написал певец на своей странице в Instagram.

Коллегу по сцене поддержала Лолита Милявская. Она призвала артиста набраться терпения и напомнила, что скандалы – это особенность работы.

«Мы сгораем, но восстанавливаемся. Горжусь твоей искренностью! Кто ещё хочет бросить камень, кто не без греха?» — комментирует пост Милявская.

Певица Валерия тоже высоко оценила поступок Билана.

«Дима, ты большой молодец», — написала исполнительница.

Яна Чурикова отметила, что принести извинения – это самый правильный и «грамотный поступок», а Гном Гномыч просто оставил в комментариях красное сердечко в знак своей поддержки.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал не таить обиду на певца и дать ему второй шанс. Тем более артист пообещал загладить вину и материально: построить детскую площадку и купить медицинский аппарат в больницу, сообщает телеканал «360».

«Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!» — написал глава области.

Кстати, 29 сентября в Самарской области будет сразу два массовых мероприятия, помимо концерта Билана жители готовятся ко Всемирному дню халяль, сообщает сайт Радио «КП».