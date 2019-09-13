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После провального концерта в Самаре Билан нашел защитников среди звезд

Исполнителя поддержали Лолита, Валерия, Рудковская с Плющенко и Гном Гномыч.

После провального концерта в Самаре Билан нашел защитников среди звезд
Российские звезды вступились за Диму Билана ФОТО: https://www.instagram.com/bilanofficial/

Дима Билан готов отработать долги перед самарцами. Его предыдущее выступление так удивило народ, что люди даже начали собирать подписи против артиста.

Билан признал свою ошибку и попросил прощения в соцсети. А еще готов сказать все лично 29 сентября, в этот день пройдет его бесплатный концерт в Самаре.

«У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения… Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот «огонь», который, видимо, заслужил», — написал певец на своей странице в Instagram.

Коллегу по сцене поддержала Лолита Милявская. Она призвала артиста набраться терпения и напомнила, что скандалы – это особенность работы.

«Мы сгораем, но восстанавливаемся. Горжусь твоей искренностью! Кто ещё хочет бросить камень, кто не без греха?» — комментирует пост Милявская.

Певица Валерия тоже высоко оценила поступок Билана.

«Дима, ты большой молодец», — написала исполнительница.

Яна Чурикова отметила, что принести извинения – это самый правильный и «грамотный поступок», а Гном Гномыч просто оставил в комментариях красное сердечко в знак своей поддержки.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал не таить обиду на певца и дать ему второй шанс. Тем более артист пообещал загладить вину и материально: построить детскую площадку и купить медицинский аппарат в больницу, сообщает телеканал «360».

«Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!» —  написал глава области.

Кстати, 29 сентября в Самарской области будет сразу два массовых мероприятия, помимо концерта Билана жители готовятся ко Всемирному дню халяль, сообщает сайт Радио «КП».

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После провального концерта в Самаре Билан нашел защитников среди звезд
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