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Дакота в поддержку Билана призналась, что тоже выходила пьяной на сцену

Певица заявила, что прекрасно понимает нашалившего коллегу.

Дакота в поддержку Билана призналась, что тоже выходила пьяной на сцену
Рита Дакота/instagram.com/ritadakota/

Рита Дакота нестандартно поддержала Диму Билана, на которого, кажется, теперь ополчился весь белый свет. Напомним, звезда эстрады вышел на сцену Самары не совсем в адекватном состоянии.

Чтобы помочь своему коллеге, Дакота решила признаться WomanHit.ru, что тоже выступала на концертах в алкогольном опьянении. Однако ей повезло – состояние артистки просто не было замечено публикой. Билана же сняли, а видео прогремело на весь Интернет.

По словам Риты, у каждого человека бывают моменты, когда хочется утешиться рюмкой чего-то горячительного. Тем более, что у артистов жизнь очень непростая, приходится много тратить сил, энергии и нервов.

Певица при этом подчеркнула, что такие ситуации случались с ней в прошлом, а сейчас она – ни-ни. Максимум, что позволяет себе звезда перед выходом на сцену – это чай, гнушаясь даже кофе. Она считает, что допинги нарушают контакт между зрительным залом и артистом.

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Дакота в поддержку Билана призналась, что тоже выходила пьяной на сцену
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