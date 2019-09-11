Дакота в поддержку Билана призналась, что тоже выходила пьяной на сцену

Рита Дакота нестандартно поддержала Диму Билана, на которого, кажется, теперь ополчился весь белый свет. Напомним, звезда эстрады вышел на сцену Самары не совсем в адекватном состоянии.

Чтобы помочь своему коллеге, Дакота решила признаться WomanHit.ru, что тоже выступала на концертах в алкогольном опьянении. Однако ей повезло – состояние артистки просто не было замечено публикой. Билана же сняли, а видео прогремело на весь Интернет.

По словам Риты, у каждого человека бывают моменты, когда хочется утешиться рюмкой чего-то горячительного. Тем более, что у артистов жизнь очень непростая, приходится много тратить сил, энергии и нервов.

Певица при этом подчеркнула, что такие ситуации случались с ней в прошлом, а сейчас она – ни-ни. Максимум, что позволяет себе звезда перед выходом на сцену – это чай, гнушаясь даже кофе. Она считает, что допинги нарушают контакт между зрительным залом и артистом.