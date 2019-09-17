Тренд на естественность: Рудковская предстала с нюдовым макияжем

Яна Рудковская является не только продюсером, но и известной модницей. Она знакома со многими именитыми дизайнерами и обычно не пропускает значимых показов. Да и сама светская львица не раз выходила на подиум и представала на обложках глянца. Недавно на свадьбе Ксении Собчак она вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, облачившись в шифоновое платье каштанового цвета.

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Поклонники следят за тем, какие наряды выбирает Яна, как она красится и даже как укладывает волосы. Однако прическу продюсер меняет редко. Обычно она предпочитает экспериментировать, когда оказывается в руках известного визажиста Ирины Мирошниченко. Как раз на днях для съемок Рудковская вновь обратилась к своей подруге. В соцсети она показала, как преобразилась благодаря макияжу.

Профессионал выровнял тон кожи с помощью тонального крема и пудры, также добавил розовых румян для придания свежести, глаза подчеркнул с помощью подводки и теней персикового цвета, а еще удлинил ресницы тушью. Для губ тоже использовался нюдовый оттенок. Для завершения образа волосам Яны придали объем и аккуратно уложили.

«Бесконечные съёмки и работа, работа и съёмки… скоро все узнаете, но смею вас заверить, будет очень интересно», — написала светская львица.

Одной из первых на пост отреагировала Валерия. «Отличное фото», — заявила она. Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит продюсер в 44 года. Однако нашлись те, кто заподозрил, что Рудковская использовала фильтры и фотошоп для «омоложения».

«Фильтры, ретушь. Есть немного, но зато красиво», «Чет не похожа на себя», «Фотошоп освоен на пятёрочку», «Вы что, Бенджамин Баттон», «Отличное фото, но уж слишком идеально… так отфильтровано, что Яна не совсем похожа на Яну», — стали комментировать пост подписчики.

А вам понравился макияж Рудковской?