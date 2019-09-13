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Иван Ургант подшутил над «отменившим» концерт Биланом

Телеведущий с юмором прокомментировал Всероссийский день трезвости.

Иван Ургант подшутил над «отменившим» концерт Биланом
Иван Ургант, Дима Билан. Фото: globallookpress

Иван Ургант подшутил над Димой Биланом, который был вынужден извиняться перед жителями Самары. В очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» телеведущий высказался о Всероссийском дне трезвости, который накануне отметила страна.

Как заявил артист, необычным способом решили избавить граждан от пагубного пристрастия к спиртному священнослужители в Твери. Для этого над городом распылили с самолета святую воду в объеме 70 литров.

После этого события в Тверской области, по словам Урганта, люди просто физически не в состоянии поднести ко рту бокал или рюмку с горячительным, и даже птицы отказываются клевать боярышник. Эти изменения Иван одобрил, однако отметил, что все не так просто.

«Но есть у этой новости и негативная сторона. Дима Билан отменил свой концерт в Твери», – в шутку посетовал ведущий на Первом канале.

Напомним, на днях Дима Билан провально выступил перед самарской публикой. На концерте в честь Дня города певец вышел на сцену в неадекватном состоянии, чем неприятно удивил поклонников. Впоследствии артист попросил прощения у зрителей, отметив, что просто выпил перед выступлением рюмку коньяка.

В знак своего покаяния Билан пообещал дать бесплатный концерт в Самаре 29 сентября и обустроить одну из детских поликлиник, сообщал портал Teleprogramma.pro. При этом сообщалось, что один из концертов исполнитель действительно отменил, но не в Твери, а в той же Самаре.

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Иван Ургант подшутил над «отменившим» концерт Биланом
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