Стала известна дата бесплатного концерта Билана в Самаре

Певец собирается попросить прощения у горожан, глядя им в глаза.

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram дату своего бесплатного концерта в Самаре, который он обещал дать взамен провального шоу. Напомним, недавно артист приехал в город с выступлением, но на сцену вышел в пьяном виде. Самарцы раскритиковали звезду в соцсетях, разгорелся скандал.

И вот теперь певец выступит 29 сентября на площади Куйбышева, денег со зрителей брать никто не будет. Дима поблагодарил горожан за второй шанс и заверил, что хочет вернуть доверие своих поклонников.

«У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку! Я был не прав! И я готов взять на себя весь этот «огонь», который, видимо, заслужил!» — написал Билан.

Несколько строчек своего послания артист адресовал блогерам, желающим его «распять». Он отметил, что от льющегося на него негатива станет только сильнее. Тех же, кто поддержал певца и дал ему шанс исправить ошибку, Дима сердечно поблагодарил. Напомним, кроме бесплатного концерта артист обещал подарить Самарской областной детской больнице новое медицинское оборудование.

А вы бы простили Диму Билана в такой ситуации?