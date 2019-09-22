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Волочкова не исключила воздействие ЭКО на возможную болезнь Заворотнюк

По словам балерины, вся страна сейчас молится за звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Волочкова не исключила воздействие ЭКО на возможную болезнь Заворотнюк
Волочкова очень переживает за Заворотнюк/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что к возможному раку мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк привела процедура ЭКО, которую она сделала, чтобы родить дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

«Болезнь у Заворотнюк начала прогрессировать, когда Настя сделала ЭКО. Причиной могло стать все, что угодно. Но если есть какая-то статистика, что это не первый раз происходит — значит, что-то опасное в этом есть. Может, конечно, в таком возрасте еще… Не стоило, наверное, детей рожать. Но это личное дело каждого человека. Раз она захотела, то это был ее выбор. Но вы видите, чем это аукнулось», — заявила Анастасия Волочкова.

Как сказала танцовщица, вся страна сегодня переживает за Анастасию Заворотнюк. Многие люди желают звезде поправиться.

«Вся страна за нее молится. Причем у нее ведь ребенку еще годик не исполнился», — сказала Анастасия Волочкова.

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Волочкова не исключила воздействие ЭКО на возможную болезнь Заворотнюк
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