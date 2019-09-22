Волочкова не исключила воздействие ЭКО на возможную болезнь Заворотнюк

По словам балерины, вся страна сейчас молится за звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что к возможному раку мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк привела процедура ЭКО, которую она сделала, чтобы родить дочь Милу.

«Болезнь у Заворотнюк начала прогрессировать, когда Настя сделала ЭКО. Причиной могло стать все, что угодно. Но если есть какая-то статистика, что это не первый раз происходит — значит, что-то опасное в этом есть. Может, конечно, в таком возрасте еще… Не стоило, наверное, детей рожать. Но это личное дело каждого человека. Раз она захотела, то это был ее выбор. Но вы видите, чем это аукнулось», — заявила Анастасия Волочкова.

Как сказала танцовщица, вся страна сегодня переживает за Анастасию Заворотнюк. Многие люди желают звезде поправиться.

«Вся страна за нее молится. Причем у нее ведь ребенку еще годик не исполнился», — сказала Анастасия Волочкова.