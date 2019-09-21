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Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

Балерина отреагировала на забавные танцы певицы.

Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова пообещала научить садиться на шпагат телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Яркая исполнительница в Instagram опубликовала смешной ролик. На кадрах она танцует, а потом пробует сесть на шпагат, что у нее плохо получается. Звезду явно подводит растяжка.

Ольга Бузова. Фото
Бузова попробовала сесть на шпагат/https://www.instagram.com/buzova86/

«Всем отличной пятницы. А я пока компенсирую отсутствие танцев на работе», — заявила Ольга Бузова.

В комментариях под видеозаписью отметилась Анастасия Волочкова. «Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу», — заявила известная танцовщица.

Отметим, что Анастасия Волочкова давно завоевала титул «королева шпагата». Она очень часто делится в соцсетях снимками, на которых садится на шпагат. Причем делает она его в самых необычных местах. Добавим, что сейчас в жизни танцовщицы все прекрасно. Около года назад в ее жизни появился мужчина, с которым она проводит много времени. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. Сама звезда пока ни разу не показывала возлюбленного широкой публике.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаМальдивыОльга Бузова
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Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
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