Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

Балерина Анастасия Волочкова пообещала научить садиться на шпагат телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Яркая исполнительница в Instagram опубликовала смешной ролик. На кадрах она танцует, а потом пробует сесть на шпагат, что у нее плохо получается. Звезду явно подводит растяжка.

«Всем отличной пятницы. А я пока компенсирую отсутствие танцев на работе», — заявила Ольга Бузова.

В комментариях под видеозаписью отметилась Анастасия Волочкова. «Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу», — заявила известная танцовщица.

Отметим, что Анастасия Волочкова давно завоевала титул «королева шпагата». Она очень часто делится в соцсетях снимками, на которых садится на шпагат. Причем делает она его в самых необычных местах. Добавим, что сейчас в жизни танцовщицы все прекрасно. Около года назад в ее жизни появился мужчина, с которым она проводит много времени. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. Сама звезда пока ни разу не показывала возлюбленного широкой публике.