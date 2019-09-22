НОВОСТИ

Майоров вспомнил, как они с Заворотнюк не дали заболтать себя Канделаки

По словам ведущего, как они с актрисой встречаются, то не могут наговориться.

Майоров вспомнил, как они с Заворотнюк не дали заболтать себя Канделаки
Заворотнюк, по слухам. болеет раком мозга/globallookpress.com

Ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров, который является близким другом актрисы Анастасии Заворотнюк, вспомнил, как вместе со своей давней подругой пришел в студию к телеведущей Тине Канделаки. Они тогда смогли стать главными звездами вечера и просто не давали коллеге раскрыть рта.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

«В Тюмени в 2017 году мы вели церемонию вручения премии «Тэфи-регион». Тогда руководители российского телевидения называли нашу пару лучшими ведущими за всю историю «Тэфи». Кстати, и своих первых бронзовых орфеев мы получили вместе с Настей в 2005 году. Я за программу «Истории в деталях», она за сериал «Моя прекрасная няня». И тогда же мы оказались героями программы Тины Канделаки «Детали». Нас предупреждали, что Канделаки будет забалтывать и тянуть одеяло на себя. Мы молча посмотрели друг на друга и бодро зашли в студию. В итоге Тина смогла лишь поздороваться и представить нас зрителю. Когда мы с Настей Заворотнюк встречаемся, то не можем наговориться», — заметил Сергей Майоров.

Отметим, что ранее именно он сообщил о второй операции, которую провели Анастасии Заворотнюк. По словам Майорова, пресса за последние недели написала много неправды о его подруге.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Несколько месяцев назад у актрисы, по неподтвержденной информации, диагностировали рак мозга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСергей МайоровТина Канделаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Майоров вспомнил, как они с Заворотнюк не дали заболтать себя Канделаки
Интересно?
Поделись с друзьями: