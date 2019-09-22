Майоров вспомнил, как они с Заворотнюк не дали заболтать себя Канделаки

По словам ведущего, как они с актрисой встречаются, то не могут наговориться.

Ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров, который является близким другом актрисы Анастасии Заворотнюк, вспомнил, как вместе со своей давней подругой пришел в студию к телеведущей Тине Канделаки. Они тогда смогли стать главными звездами вечера и просто не давали коллеге раскрыть рта.

«В Тюмени в 2017 году мы вели церемонию вручения премии «Тэфи-регион». Тогда руководители российского телевидения называли нашу пару лучшими ведущими за всю историю «Тэфи». Кстати, и своих первых бронзовых орфеев мы получили вместе с Настей в 2005 году. Я за программу «Истории в деталях», она за сериал «Моя прекрасная няня». И тогда же мы оказались героями программы Тины Канделаки «Детали». Нас предупреждали, что Канделаки будет забалтывать и тянуть одеяло на себя. Мы молча посмотрели друг на друга и бодро зашли в студию. В итоге Тина смогла лишь поздороваться и представить нас зрителю. Когда мы с Настей Заворотнюк встречаемся, то не можем наговориться», — заметил Сергей Майоров.

больше по теме Маги и экстрасенсы замечены у больницы, где может находиться Заворотнюк Об этом сообщил близкий друг актрисы журналист Сергей Майоров.

Отметим, что ранее именно он сообщил о второй операции, которую провели Анастасии Заворотнюк. По словам Майорова, пресса за последние недели написала много неправды о его подруге.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Несколько месяцев назад у актрисы, по неподтвержденной информации, диагностировали рак мозга.