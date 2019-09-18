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Волочкова подарила Собчак и Богомолову книжку с автографом

Балерина не пошла на звездную свадьбу, но решила преподнести новобрачным подарок - свою автобиографию.

Волочкова подарила Собчак и Богомолову книжку с автографом
Анастасия Волочкова и ее книга "Плата за успех". Фото: Instagram volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова 18 сентября опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со съемок программы Андрея Малахова «Прямой эфир». На фотографиях зрители увидели и одну Волочкову, и вдвоем с Малаховым, и её книжку «Плата за успех», на развороте которой балерина сделала дарственную надпись для недавно вступивших в брак Ксении Собчак и Константина Богомолова.

«С Андреем мы, кажется, неразлучны. Меняются только студии и поводы… Один хлеще другого. Но зато не скучно», — написала Анастасия под постом.

Известно, что в «Прямом эфире» она снималась 17 сентября — о том, что звезда едет на съемки, она рассказывала у себя в stories. Между тем, всего за три дня до этого она стала гостьей другого ток-шоу Малахова — «Привет, Андрей!». Этот выпуск был посвящен свадьбе режиссера и телеведущей, которую они очень ярко и весьма своеобразно отпраздновали в Москве. Самих новобрачных в студии не было, но зато была мама Ксении Людмила Нарусова, поделившаяся своими впечатлениями о прошедшем торжестве.

Для Людмилы Борисовны и всех остальных Анастасия показала отрывок из «Лебединого озера», который могла показать на свадьбе, но решила проигнорировать приглашение. Танцевала ли она в «Прямом эфире», или показывала свою книжку, мы пока не знаем. Балерина не стала этого уточнять, а возможность комментирования своих постов по традиции отключила — чтобы хейтеры держали свое мнение при себе.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиПрограмма "Привет Андрей!"Программа "Прямой эфир"Свадьба Собчак и Богомолова

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Волочкова подарила Собчак и Богомолову книжку с автографом
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