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Заворотнюк объясняла, почему ее дети не любят разговоры о маме

По словам актрисы, у Майкла и Ани очень закрытый круг общения.

Заворотнюк объясняла, почему ее дети не любят разговоры о маме
Заворотнюк сейчас, по слухам, борется с раком мозга/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк в эфире программы «Однажды» на НТВ объясняла, почему ее дети от второго брака Майкл и Аня не любят, когда у них начинают спрашивать про мать. По словам звезды, ее ребята с детства были очень самостоятельными личностями со своим мнением.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк с нежностью рассказывала о своих детях/globallookpress.com

«Однажды я везла Аню в гимнастическую школу и тут она мне сказала: «Мама, когда ты поймешь, что твои мечты – это твои мечты?». Я сразу развернула автомобиль. Мои дети хотят быть по другую сторону баррикад. Дочери не хочется находиться в кадре. Может быть, это посттравматический синдром, после того, что она увидела, когда началась «Няня». К нашей семье было повышенное внимание. И это травмировало детей», — заявляла Анастасия Заворотнюк.

Также она отмечала, что ее дочери было нелегко в школе. При этом она всегда защищала мать.

«Детям досталось, конечно. Директор школы мог вызвать Аню. Взрослый, с сединами мужчина говорил дочери: «Знаешь, мне кажется, твоя мама себя неправильно ведет». На что моя семилетняя дочка говорила: «Вы не имеете право рассуждать о поведении моей мамы». В общем, дети меня защищали с маленького возраста. Они всегда имели свое мнение. Майкл и Аня всегда держатся вдвоем. У них такой закрытый круг общения. И если хоть один вопрос про маму, то сразу бумс. Шторка падает. Ты больше совсем не интересен», — говорила актриса, которая, по слухам, сейчас борется с раком мозга.

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Заворотнюк объясняла, почему ее дети не любят разговоры о маме
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