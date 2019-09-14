Волочкова показала танец, которым «не удостоила» свадьбу Собчак

Балерина в последний момент отказалась участвовать в банкете в Музее Москвы.

На собственную свадьбу Ксения Собчак пригласила и Анастасию Волочкову. Более того, журналистка отвела балерине, с которой враждовала всю молодость, едва ли не центральную роль на банкете.

Та надеялась, что Настя станцует для гостей партию «умирающего лебедя».

Волочкова танец подготовила, да вот только от приглашения в последний момент вдруг отказалась. А чтобы репетиции не пропали даром, поделилась видео с танцем в Instagram.

«Прекрасное начало дня. Репетировала Лебедя для торжественного случая. Но решила оставить это таинство вне трэша», — подписала ролик балерина.

больше по теме Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Она держала место для балерины за одним из праздничных столов.

Напомним, Собчак и Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября. Звезды символично выбрали «пятницу 13-е» для своего праздника: ведь те приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке, оформили столы на банкете в готическом стиле, а сама невеста сменила три платья. К счастью, все белые. Все-таки, черный наряд даже в формате свадьбы — спектакля оказался бы чересчур плох.