Донцова рассказала о паллиативном лечении после слухов о болезни Заворотнюк

По словам писательницы, главное, чтобы человек не мучился от боли.

Писательница Дарья Донцова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ей безумно жаль актрису Анастасию Заворотнюк. Звезда, по слухам, сейчас лечится от рака мозга. Родные актрисы пока эту информацию не подтверждали.

«Мне ее жалко так, что я передать не могу. До слез. Но я смотрю на ужас, который творится, и я понимаю, что все мы здесь, кто сидим, точно так же под прицелом. Я сначала решила, что это неправда. Молодая, красивая Настя», — сказала писательница.

Ведущая Лера Кудрявцева отметила, что Донцова сама много лет назад лечилась от онкологического заболевания. Она попросила ее прояснить суть такого термина, как паллиативное лечение.

«Бывает такая ситуация, что медицина неспособна помочь. Это связано не только с онкологией. Бывают тяжелейшие неврологические заболевания. Этот человек должен жить достойно. Он не должен мучиться от боли. У него должен быть уход. Его нужно кормить. Это очень сложная вещь. Паллиативное лечение обеспечивает человеку нормальную жизнь в его нынешних условиях болезни», — заявила Дарья Донцова.