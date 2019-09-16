Семейная гармония: взрослый сын Гузеевой привел к маме жену

Ведущая шоу «Давай поженимся» встретила гостей в своей гримерке на работе.

Ведущая популярной программы о поисках любви нечасто делится с подписчиками личными фотографиями. А уж тем более не выставляет напоказ взрослых детей.

Однако на этот раз Гузеева показала 28-летнего сына Георгия, который навестил ее на работе вместе с женой.

«Любимые Анька и Георгий пришли ко мне в мою бытовку», — показала гостей Гузеева.

Молодые люди нашли у мамы в гримерке бутылочку спиртного. Однако Лариса отшутилась, что спирт нужен ей для дезинфекции предметов.

К слову, Георгий, вероятно, пришел поддержать и развеселить маму. Ведь Лариса Гузеева уже признавалась, что после того, как она «потеряла маму» у нее пропало желание жить.