Лариса Гузеева призналась в чувствах к актёру Андрею Соколову

На Театральной площади города Ессентуки стартовал кинофестиваль «Хрустальный источникъ», среди гостей которого отметились Пьер Ришар, Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, а также актриса и телеведущая Лариса Гузеева и актер Андрей Соколов. Среди всех коллег Лариса особенно выделила секс-символа 90-х, фото с которым появилось в аккаунте Гузеевой.

«Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актер нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать», — подписала кадр ведущая программы «Давай поженимся!». На снимке актеры нежно обнимаются. В руках у Ларисы сценарий. Кадр, вероятно, сделан за кулисами кинофестиваля во время репетиции или рабочего момента.

Одни подписчики заметили фривольный жест Соколова. «Какие вы, актеры, странные. Посторонний мужчина кладет руку на грудь, а вы и рады», — написала одна из внимательных поклонниц Гузеевой. Другие — отметили элегантность артистов: «Стильные!», «Прекрасно выглядите оба!».

Напомним, кинофестиваль «Хрустальный Источникъ» проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году его посетили более 100 тысяч человек.